जम्मू-कश्मीर: किश्तवाड़ में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, अब तक 33 की मौत

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( jammu kashmir ) के किश्तवाड़ ( kishtwar ) में सोमवार सुबह भीषण सड़क हादसे में अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि केशवान ( Keshwan ) इलाके में एक यात्री बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। फिलहाल, मौके पर राहत-बचाव का काम जारी है।

जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह 8 बजे 40 यात्रियों से भरी मिनी बस JK17- 6787 केशवान से किश्तवाड़ के लिए जा रही थी। तभी अचानक बस श्रीगिरी के पास अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में गिर गई।

इस हादसे में अब तक 33 यात्रियों की मौत हो चुकी है। जबकि, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि बस ओवर लोडेड थी।

#UPDATE Deputy Commissioner of Kishtwar, Angrez Singh Rana: 33 dead and 22 injured after a matador vehicle coming from Keshwan to Kishtwar fell into a gorge, today. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/fki3XzNQhU

Deputy Commissioner of Kishtwar, Angrez Singh Rana: 10 dead and 7 have been injured after a matador vehicle coming from Keshwan to Kishtwar fell into a gorge, today. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/hTqhRcVzPO