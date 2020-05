चक्रवात ‘AMPHAN’ को लेकर केरल के 13 जिलों में येलो अलर्ट, NDRF ने संभाला मोर्चा

नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( IMD ) ने सोमवार को चक्रवाती तूफान 'अम्फान' ( Cyclone 'Amphan' ) के कारण केरल ( Kerala ) में भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया है।

इसके बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ( SDMA ) ने 14 में से 13 जिलों में येलो अलर्ट घोषित कर दिया है।

वहीं, कोरोना वायरस ( Coronavirus ) और 'अम्फान' तूफान दो-दो मोर्चों पर कर रही राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल ( NDRF ) ने अपनी टीमों की संख्या 20 से बढ़ाकर 37 कर ली हैं।

NDRF के डायरेक्टर SN प्रधान ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी उपकरणों से लैस हमारी टीमें किसी भी स्थिति का सामना करने को तैयार हैं।

We expect widespread rains in coastal Odisha tomorrow. On May 20, there could be heavy to very heavy rainfall in northern districts of Odisha, with wind speed reaching up to 110 kmph in certain parts of Bhadrak, Kendrapara & Jagatsinghpur: Odisha Spl Relief Commissioner PK Jena https://t.co/wlQ8n5nDUh