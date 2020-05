CM योगी ने मानी प्रियंका की बात, चिठ्ठी लिख मांगी 1 हजार बसों की लिस्ट

नई दिल्ली। प्रवासी मजदूरों ( migrant workers ) को उनके घर पहुंचाने के लिए कांग्रेस की ओर से की गई एक हजार बसों की पेशकश को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( UP CM Yogi Adityanath ) ने स्वीकार कर लिया है।

सीएम योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों ने कांग्रेस से सभी बसों की सूची मांगी है।

यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ( Avneesh Awasthi ) ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ( Priyanka Gandhi ) को पत्र लिख कर सरकार की ओर से सहमति की जानकारी दी।

Awanish Awasthi, Uttar Pradesh Additional Chief Secretary (Home) writes to Congress leader Priyanka Gandhi Vadra accepting her proposal to deploy 1000 buses for migrants. Seeks details of 1000 buses & drivers without delay. pic.twitter.com/6PrtlMQtYb