नए साल के जश्न में डूबा समूचा देश, PM मोदी और राहुल गांधी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली। देश में रात 12.00 बजते ही नए साल ( New Year 2020 ) का आगाज हो गया। नए साल के जश्न

( New year 2020 celebration ) में डूबे लोगों ने जगह-जगह आतिशबाजी कर इसका स्वागत किया।

इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Delhi ) और आसपास के इलाकों के रेस्टोरेंट, होटल, मॉल और पबों में युवाओं में नए धूमधाम के साथ पुराने साल को विदाई दी और नए साल का स्वागत किया।

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi )ने बुधवार को नववर्ष के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, "साल 2020 शानदार रहे। यह साल खुशी और समृद्धि से भरा हो। सभी लोग स्वस्थ रहें और सभी की आकांक्षाएं पूरी हो।

आप सभी को साल 2020 ( New year 2020 celebration ) की हार्दिक शुभकामनाएं।" 31 दिसंबर को, मोदी ने 2019 में देश की उपलब्धियों और 2020 के लिए आकांक्षाओं से संबंधित एक संकलन भी ट्वीट किया।

राहुल गांधी, जो केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से सांसद भी हैं, ने एक ट्वीट में कहा, "आप सबको नया साल मुबारक हो। आपका साल शानदार हो। स्वागत है 2020।"

Have a wonderful 2020!



May this year be filled with joy and prosperity. May everyone be healthy and may everyone’s aspirations be fulfilled.



आप सभी को साल 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। — Narendra Modi (@narendramodi) January 1, 2020

उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ( Priyanka Gandhi Vadra ) ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और कहा, "आप सबको नया साल बहुत-बहुत मुबारक हो।"

इस दौरान राजधानी दिल्ली ( Delhi ) के कुछ बाजारों, फाइव स्टार होटल्स, मॉल्स, रेस्ट्रोरेंट और बारों पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए।

Happy New Year to each and every one of you. Have a wonderful year! #Welcome2020 — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 31, 2019

साकेत के सलेक्ट सिटी वाक मॉल, राजौरी गार्डन, खान मार्केट व कनॉट प्लेस आदि कुछ जगहों पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी।