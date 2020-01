बिपिन रावत ने संभाला CDS का पदभार, तीनों सेनाओं में तालमेल बैठाना जिम्मेदारी

नई दिल्ली। जनरल बिपिन रावत ( general bipin rawat ) ने नए साल के दिन बुधवार सुबह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का पद ग्रहण किया है।

इस तरह से बिपिन रावत देश के पहले CDS बन गए हैं। रावत मंगलवार को सेना अध्यक्ष ( Army Chief ) के पद से सेवानिवृत हुए हैं।

वहीं, सेना प्रमुख ( Army Chief ) के पद से सेवानिवृत्त हुए जनरल बिपिन रावत को CDS नियुक्ति किए जाने को लेकर ट्विटर यूजर्स से ढेरों बधाइयां मिल रही हैं।

हैशटैग बिपिन रावत ( Bipin Rawat ) ने 18 हजार ट्वीट के साथ ट्रेंड किया, यहां तक कि कुछ यूजर्स ने उनकी नियुक्ति पर सवाल भी उठाए। आपको बता दें कि बुधवार सुबह बिपिन रावत को तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर ( guard of honour ) दिया।

दिल्ली में कड़ाके की ठंड से होगा नए साल का स्वागत, तापमान गिरने की संभावना

Chief of Defence Staff(CDS) General Bipin Rawat on allegations that he is politically inclined: We stay far away from politics, very far. We have to work according to the directions of the Government in power pic.twitter.com/CYQnp3C9o6 — ANI (@ANI) January 1, 2020

भारत के पहले CDS का पद संभालने के बाद बिपिन रावत ने अपने जिम्मेदारियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि CDS का काम तीनों सेनाओं को एकजुट करना है।

रावत ने कहा कि टीम वर्क के साथ कदम दर कदम चला जाएगा। CDS केवल तीनों सेनाओं का सहयोग करेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि हमारा पूरा ध्यान तीनों सेनाओं को एकजुट करने पर केंद्रित होगा। इसके साथ ही अन्य जिम्मेदारियों को भी पूरी गंभीरता के साथ निभाया जाएगा।

दिल्ली में ठंड ने तोड़ा 119 साल का रिकॉर्ड, 34 ट्रेनें लेट और 450 उड़ाने हुईं प्रभावित

Chief of Defence Staff(CDS) General Bipin Rawat: All the three services will work as a team. As per the task given to the Chief of Defence Staff we have to enhance integration and do better resource management. pic.twitter.com/QjuIxuGRHD — ANI (@ANI) January 1, 2020

नागालैंड के विधानसभा अध्यक्ष विखो-ओ योशू का निधन, PM मोदी ने जताया दुख

गौरतलब है कि मंगलवार को ही केंद्र सरकार ने सैन्य विभाग की घोषणा की थी। इस विभाग का नेतृत्व CDS ही करेंगे।

तीनों सेनाओं का काम इस विभाग के अंतर्गत ही होगा।

इस बीच CDS का मुख्य काम तीनों सेनाओं के मध्य बेहरत समन्वय स्थापित करना होगा।