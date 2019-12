दिल्ली में ठंड ने तोड़ा 119 साल का रिकॉर्ड, 34 ट्रेनें लेट और 450 उड़ाने हुईं प्रभावित

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली ( Delhi ) और उत्तर प्रदेश समेत समूचे उत्तर भारत ( North India ) में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। दिल्ली में जहां पड़े रही हाड़ कंपाने देने वाली ठंड ने पिछले 119 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वहीं घने कोहरे ( Dense Fog ) ने लोगों की तौबा करा दी है।

राजधानी में लगातार गिर रहे पारे के बीच सोमवार को न्यूनतम पारा 2.7 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। जबकि अधिकतम तापमान 9.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

हालांकि बारिश की संभावना के साथ मंगलवार को मौसम में थोड़ी नरमी रही, जिसके चलते तापमान 4.8 डिग्री दर्ज किया गया।

Latest temperature(minimum) figures: Lodhi Road at 3.7 °C and Aya Nagar at 4.2 °C and Palam at 4.1°C. #Visuals from New Delhi Railway Station. #Delhi pic.twitter.com/xMYvdwZ9HF — ANI (@ANI) December 31, 2019

दिल्ली में बर्फीली हवाओं के साथ घने कोहरे ने ट्रैफिक की रफ्तार थाम दी है। यही वजह है कि कम विजिबिलिटी के चलते हवाई और रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।

जानकारी के अनुसार मंगलवार को घने कोहरे के कारण उत्तर रेलवे ( Northern Railway ) की 34 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं।

इससे के साथ दिल्ली हवाई अड्डे से संचालित होने वाली 40 उड़ाने रद कर दी गई हैं, जबकि 21 उड़ान डायवर्ट की गई हैं। इसके साथ ही 450 उड़ाने लेट हैं।

IMD: As per 0530 hours IST today, temperatures are showing positive tendency over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Rajasthan & west UP. However, they are still towards negative over East Uttar Pradesh & Bihar. pic.twitter.com/6YLuIoXScO — ANI (@ANI) December 31, 2019

इसके साथ ही मौसम विभाग ने पंजाब के 18 और हरियाणा के 16 जिलों में ठंड और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों की मानें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में अभी ठंड का सितम जारी रह सकता है।