पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामी का निधन, CM येदियुरप्पा ने प्रकट किया शोक

नई दिल्ली। पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामी ( Pejavara Mutt Seer Vishwesha Teertha Swami ) का रविवार तड़के निधन हो गया है। जानकारी के अनुसार विश्वेश तीर्थ स्वामी लंबे समय से बीमार चल रहे थे।

पिछले कुछ दिनों से उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई थी, जिसके चलते उनको जीवन रक्षण प्रणाली पर रखा गया था। इस बीच रविवार को उनको केएमसी हॉस्पिटल से मठ ले जाया गया था।

बताया जा रहा है कि मठ में उनका इलाज चल रहा था।

भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) की वरिष्ठ नेता उमा भारती ( Uma Bharti ) भी आज उनका कुशलक्षेम पूछने पहुंची थी। लेकिन अचानक बिगड़ी तबीयत के बाद उनका निधन हो गया।

आपको बता दें कि पेजावर मठ उडुपी के अष्ट मठों में से एक है। वहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने विश्वेश तीर्थ स्वामी ( Pejavara Mutt Seer Vishwesha Teertha Swami ) के निधन पर शोक प्रकट किया है।

सीएम येदियुरप्पा ( Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa ) ने कहा कि भगवान कृष्ण उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान करें।

Udupi: Former Union Minister Uma Bharti arrives at Udupi Sri Krishna Mutt. Pejavara Mutt Seer Vishwesha Teertha Swami was shifted to Udupi Sri Krishna Mutt from KMC Hospital, early morning today. His treatment will continue in the Mutt. #Karnataka pic.twitter.com/5jD0GVUh7Y

येदियुरप्पा ( BS Yediyurappa ) ने कहा कि मैं दुख की इस घड़ी में भगवान से स्वामी के भक्तों को शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं।

उडुपी के विधायक के रघुपति भट ( Udupi MLA K Raghupati Bhat ) ने जानकारी देते हुए बताया कि पीजवारा मठ के प्रमुख विश्वेश तीर्थ स्वामी का सुबह 9:30 बजे निधन हो गया।

उनके पार्थिव शरीर को आज अजराकाडू महात्मा गांधी मैदान में 3 बजे रखा जाएगा।

जहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इस दौरान सीएम बीएस येदियुरप्पा ( BS Yediyurappa ) भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे।

Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa on passing away of Pejavara Mutt Seer Vishwesha Teertha Swami: May Lord Krishna grant salvation to his soul. I would pray for the devotees to give them the strength to overcome their pain. https://t.co/bZxrLFd7fF pic.twitter.com/cGkJ5pjLue