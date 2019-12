'संविधान बचाओ-भारत बचाओ' के साथ सड़कों पर कांग्रेस, राहुल ने सीएए को बताया नोटबंदी पार्ट-टू

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी (Congress) 28 दिसंबर यानी आज अपने 135वें स्थापना दिवस ( Congress foundation day ) पर देशभर में 'संविधान बचाओ-भारत बचाओ' नाम से फ्लैग मार्च निकाल रही है।

मार्च का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) को नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) पर घेरना है।

इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि नागरिका संशोधन कानून ( CAA) देश के लिए नोटबंदी से भी ज्यादा घातक साबित होगा।

उन्होंने कहा कि CAA से देश के गरीबों को ऐसी मार झेलने पड़ेगी कि वो नोटबंदी को भूल जाएंगे।

Lucknow: Congress General Secretary for UP (East) Priyanka Gandhi Vadra attends a party event on 135th foundation day of Congress. pic.twitter.com/wXE1xhl7Da