नागालैंड के विधानसभा अध्यक्ष विखो-ओ योशू का निधन, PM मोदी ने जताया दुख

नई दिल्ली। देश की आर्थिक नगरी मुंबई से बड़ी खबर सामने आई है। यहां नागालैंड विधानसभा अध्यक्ष विखो-ओ योशू ( Speaker of Nagaland’s Assembly Vikho-o Yhoshu ) का निधन हो गया है।

67 वर्षीय विखो-ओ योशू ( Vikho-o Yhoshu ) लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वह फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित थे, जिसके चलते उनको मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।

सोमवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। योशू नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) के नेता थे।

PM Narendra Modi tweets,"Anguished by demise of Speaker of Nagaland’s Assembly, Er. Vikho-o Yhoshu. He was a diligent leader who devoted his life towards progress of Nagaland . My thoughts are with his family&supporters in these moments of sadness. May his soul rest in peace." pic.twitter.com/EXQlDE5T1F

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उनके निधन पर शोक प्रकट किया है। विखो कैंसर से पीड़ित थे। मोदी ने ट्वीट किया, "नागालैंड के विधानसभा अध्यक्ष इंजीनियर विखो-ओ-योशू के निधन पर बहुत दुखी हूं।

वे एक मेहनती नेता थे जिन्होंने नागालैंड की प्रगति में अपना जीवन कुर्बान कर दिया।

दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार तथा समर्थकों के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।"

