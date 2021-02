ओडिशा : कटक के अस्पताल में लगी भीषण आग, सुरक्षित निकाले गए सभी मरीज

ओडिशा: कटक जिले के तुलसीपुर इलाके में स्थित एक निजी अस्पताल में सोमवार को आग लग गई।मिली जानकारी के मुताबिक आग अस्पताल के सबसे ऊपरी तल पर लगी थी। हालांकि, इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

Odisha: Fire breaks out at a hospital in Tulsipur, Cuttack. Six fire tenders are at the spot.



"All patients were shifted to other hospitals. Cause of fire is yet to be ascertained," Pratik Singh, DCP Cuttack.