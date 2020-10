Jammu-Kashmir: पुलवामा अवंतीपोरा में मुठभेड़, एक आतंकी ढेर

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) में पुलवामा ( Pulwama Encounter ) जिले से बड़ी खबर सामने आई है। यहां नूरपुरा, अवंतीपोरा में सुरक्षाबलों एक मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराया है। जानकारी के अनुसार सुरक्षाबलों के इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। जिसके बाद भारतीय सेना ने स्थानीय पुलिस की मदद से संयुक्त अभियान शुरू किया। इस बीच सुरक्षाबलों ने आतंकियों का घेराव कर उनको आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तभी सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभालते हुए आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस गोलीबारी में एक आतंकियों की मौत हो गई।

One unidentified terrorist neutralised in an ongoing anti-terrorist operation in Noorpura, Awantipora: Kashmir Zone Police https://t.co/8Hy7h1yq9U