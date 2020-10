Bihar Assembly Election: Ravishankar Prasad बोले- 'न्यू बिहार' के पोस्टर में माता-पिता का नाम गायब

नई दिल्ली। बिहार में विधानसभा चुनाव ( Bihae Assembly Election ) के चलते राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) और कांग्रेस समेत क्षेत्रीय दल भी चुनावी माहौल अपने पक्ष में करने के लिए कोई कोर कसर शेष नहीं छोड़ना चाहते। इस क्रम में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ( Union Minister Ravi Shankar Prasad )ने पूर्णिया में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए रविशंकर ने कहा कि "कोई कह रहा है कि हम एक नया बिहार बनाएंगे। लेकिन 'न्यू बिहार' के पोस्टर में, उसके माता-पिता की तस्वीर, जिन्होंने प्रत्येक पर 7.5 साल तक राज्य किया, वह गायब है। आप अपने माता-पिता की तस्वीर पर इतना शर्मिंदा क्यों हैं?

Bihar: Union Minister Ravishankar Prasad addresses a public rally in Purnia.



"Someone is saying we'll make a new Bihar. But in his poster of 'New Bihar', photo of his parents, who ruled state for 7.5 years each, is missing. Why're you so ashamed of your parents' photo?" he said