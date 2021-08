हिमाचल में भूस्खलन से बड़ा हादसा: कई गाड़ियां मलबे में दबी, 40 लोग लापता

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बुधवार को भूस्खलन से एक बड़ा हादसा हो गया। निगोसारी और चौरा के बीच में अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया और सड़क पर गिरा। इस हादसे में एचआरटीसी बस सहित कई गाड़ियां मलबे में दब गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, बस में करीब 40 यात्रियों के होने की बात कही जा रही है। डिप्टी कमिश्नर सादिक हुसैन ने इसकी जानकारी दी। विधानसभा सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने भी घटना की पुष्टि की है। एक महीने से भी कम समय में किन्नौर में भूस्खलन की यह दूसरी बड़ी घटना है।

बस की खाई में गिरने की आशंका

खबरों के अनुसार, किन्नौर जिले मे मूरंग हरिद्वार रूट की यह बस है। प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, बस के ड्राइ‌वर ने हादसे के बाद घटना स्थल से जानकारी दी है कि बस में 35 से 40 लोग सवार थे। किन्नौर के भावानगर के पास की यह घटना है। बस सड़क से दूर दूर तक नहीं दिख रही है। बताया जा रहा है कि बस सड़क से नीचे खाई में गिर गई है।

Himachal Pradesh | A landslide occurred on the Reckong Peo-Shimla highway in Kinnaur district today



One truck and one HRTC bus reportedly came under the rubble. Many people reported trapped. Indo-Tibetan Border Police (ITBP) teams rushed for rescue: ITBP pic.twitter.com/GH4iAAsScX