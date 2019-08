बिहार में शराब के बाद अब पान मसाले पर पाबंदी, एक साल के लिए बैन

पटना। नीतीश कुमार के शासन वाले बिहार में शराबबंदी के बाद अब एक और नया प्रतिबंध लगा दिया गया है। शुक्रवार को बिहार सरकार ने राज्य में पान मसाले पर प्रतिबंध की घोषणा कर दी। यह पाबंदी एक साल के लागू रहेगी।

बिहार सरकार के मुताबिक राज्य में अलग-अलग स्थानों से पान मसाला के 20 विभिन्न ब्रांड्स के नमूने लिए गए थे। नमूनों की जांच में पता चला कि इनमें मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला हुआ है।

बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक राज्य में मैग्नीशियम कार्बोनेटयुक्त पान मसाले की बिक्री, निर्माण, भंडारण, वितरण या परिवहन पर पाबंदी लगा दी गई है।

Bihar Government bans manufacture, storage, distribution, transportation or sale of Pan Masala containing magnesium carbonate, in the state. pic.twitter.com/CSVRNKUQKm