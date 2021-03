दिल्ली में धूल भरी हवाएं और इसका कारण, कब मिलेगी राहत

नई दिल्ली। मंगलवार को दिल्ली में धूल भरी हवाओं ने वायु गुणवत्ता को खराब श्रेणी में पहुंचा दिया। इतना ही नहीं इसके चलते हवा में धूल के मोटे कणों की मात्रा बढ़ गई। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, राजस्थान से दिल्ली तक धूल भरी आंधी के साथ ही इस तरह की तेज़ हवाएं गुरुवार तक जारी रहने का अनुमान है।

मौसम और पर्यावरण विशेषज्ञों ने कहा कि राजस्थान और उत्तर पश्चिमी भारत में पिछले कुछ दिनों में अधिक तापमान पर एक चक्रवाती परिसंचरण यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, जो दिल्ली में धूल भरी आंधी की वजह बन रहा है।

दरअसल राजधानी दिल्ली में गर्मी के महीनों के दौरान लगभग हर साल राजस्थान से और यहां तक कि अफगानिस्तान से धूल भरी हवाएं लंबी यात्रा करके पहुंचती हैं।

Dust raising Strong Surface Winds (speed reaching 30-40 kmph) are very likely over Rajasthan, Punjab, Haryana, Delhi and Uttar Pradesh during 30th March-01st April.