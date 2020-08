Ram Mandir Ayodhya: जानें PM Modi ने क्यों अपने संबोधन की शुरुआत 'जय सियाराम' से की

नई दिल्ली। लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसके लिए पूरा देश नजरें टिकाए बैठा था। राम मंदिर निर्माण ( Ram Mandir Bhoomi Pujan Ceremony ) की नींव पड़ गई है। अयोध्या में हुआ भव्य भूमि पूजन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) ने खुद इस सपने को साकार किया। इस ऐतिहासिक पल का पूरा देश गवाह बना,जब पीएम मोदी 32 सेकंड के अभीजीत मूहुर्त में राम मंदिर निर्माण की नींव रखी। देशभर में रामभक्तों की ओर से भेजी शिलाओं में से नौ शिलाओं को इस नींव में रखा गया।

इस ऐतिहासिक भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। खास बात यह है कि उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत जय सियाराम से की। उनके कदम के पीछे भी खास वजह रही।

#WATCH It is my good fortune that I was invited to witness this historical moment... From Kanyakumari to Kshirbhavani, from Koteshwar to Kamakhya, from Jagannath to Kedarnath, Somnath to Kashi Vishwanath...today entire country is immersed in Lord Ram: PM Modi at Ayodhya pic.twitter.com/6jEFZ9JaMQ