Ram Mandir Bhoomi Pujan: तस्वीरों में देखें धोती-कुर्ते में पीएम मोदी का खास अंदाज

नई दिल्ली। लंबे इंतजार के बाद अयोध्या ( Ayodhya ) में भव्य राम मंदिर ( Ram Mandir Bhoomi Poojan ) की नींव आज रखने जा रही है। इस ऐतिहास पल का गवाह पूरा देश बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) मंदिर निर्माण से पहले भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली ( Delhi ) से रवाना हुए। इस दौरान पीएम मोदी खास अंदाज में नजर आए।

पीएम मोदी पूरी तरह राम रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने इस खास और ऐतिहासिक पल के लिए खास तौर पर धोती और कुर्ता पहन रखा है। आईए तस्वीरों में देखते हैं पीएम मोदी का ये खास अंदाज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक वेशभूषा धारण की है। पीएम मोदी खास गोल्डन यानी सुनहरी रंग कुर्ते में नजर आए। इसके साथ उन्होंने पारंपरिक पीतांबरी धोती भी पहनी थी। दिल्ली एयरपोर्ट से पीएम मोदी बकायदा इस खास अंदाज में ही रवाना हुए।

दरअसल धार्मिक कार्यों में सुनहरा और पीले रंग को शुभ माना जाता है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने अपनी पोषाक का यही रंग चुना है। दरअसल अयोध्याना को सुनहरी और पीले रंग से ही सजाया गया है। इसके बाद दिल्ली से लखनऊ हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का विमान उतरा।

यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भी पीएम मोदी अपने खास पहनावे में ही नजर आए। हाथ जोड़कर उन्होंने सभी का अभिवादन किया।

#WATCH Prime Minister Narendra Modi offers prayers at Hanuman Garhi Temple in #Ayodhya ahead of ‘Bhoomi Pujan’ of #RamTemple pic.twitter.com/yq2XsUlGKo