Weather Update: केरल, गुजरात समेत 7 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, Mumbai में जारी Red Alert

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( weather update )लगातार बदल रहा है। उत्तर भारत में जोरदार बारिश ( Heavy Rainfall ) के बाद इन दिनों मध्य भारत और तटीय इलाकों में मानसून काफी सक्रिय नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो केरल ( Rain in Kerala ) और गुजरात ( Rain in Gujarat ) में अगले 48 घंटे भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। पिछले दो दिन से महाराष्ट्र खास तौर पर मुंबई ( Mumbai Rains ) में लगातार बारिश ने जन जीवन बुरी तरह प्रभावित किया है।

भारी बारिश के चलते यहां लैंडस्लाइड ( Landslide ) से लेकर कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। लगातार बारिश के चलते मुंबई के सांताक्रूज इलाके में एक महिला उसकी दो बेटियां पानी में बह गए, जिनका अब तक पता नहीं चला है। मौसम विभाग की मानें तो मुंबई में बुधवार को भी बारिश का दौर यूं ही जारी रहेगा।

Intense rain is likely in Mumbai today. The city received heavy rainfall at isolated places in the last 12 hours. More impact was on western suburbs with rainfall more than 150 mm: , predicts IMD, Mumbai.