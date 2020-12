किसान आंदोलन: पीएम मोदी ने कहा, विरोध करने वाले किसानों को गुमराह करने में लगे हैं

नई दिल्ली। पीएम मोदी ने गुजरात के कच्छ में किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। पीएम के अनुसार दिल्ली के पास किसानों को डराया जा रहा है उन्हें भ्रमित करने की कोशिश हो रही है। जमीन पर कब्जे का भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ लोग किसानों के कंधों पर बंदूक रख कर चले रहे हैं।

People who are sitting in the Opposition & misleading farmers today were in the favour of these farm reforms during their govt. They could not make a decision during their govt. Today when the nation has taken a historical step then these people are misleading farmers: pm modi https://t.co/Y38SCY0d9X