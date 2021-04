पीएम मोदी ने देश के टॉप फार्मा इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मीटिंग की

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज देश की टॉप फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों के सर्वोच्च एक्जीक्यूटिव्ज के साथ मीटिंग की। उन्होंने मीटिंग में फार्मा इंडस्ट्री से अपील करते हुए कहा कि वे कोरोना के कारण आने वाले संभावित खतरों की रोकथाम को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करें।

फार्मा इंडस्ट्री को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार देश में नई दवाईयों तथा उनके नियंत्रण के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाने जा रही है। बैठक के दौरान फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े लीडर्स ने सरकार द्वारा दिए जा रहे सहयोग की प्रशंसा की तथा इंडस्ट्री द्वारा देश में दवाईयों की जरूरत पूरी करने के लिए हरसंभव प्रयास करने की बात कही।

उल्लेखनीय है कि देश में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से भी ज्यादा घातक सिद्ध हो रही है। इसी संदर्भ में प्रधानमंदी ने आज दोपहर में डॉक्टर्स के साथ भी मीटिंग की थी। उस मीटिंग में उन्होंने बीमारी की प्रभावपूर्ण तरीके से रोकथाम किए जाने के प्रयासों के लिए डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ तथा पैरा-मेडिकल स्टाफ की भी सराहना की।

Leaders of pharma industry appreciated the proactive help & support received from the Government. The participants also shared inputs on the measures being undertaken to meet overall medicine demand in the country: PMO