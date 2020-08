PM Modi ने बाढ़ से प्रभावित 6 राज्यों के CM से की बात, नई तकनीक से नियंत्रण पर दिया जोर

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( Weather ) लगातार बदल रहा है। यही वजह है कि भारी बारिश ( Heavy Rain ) की वजह से बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बाढ़ से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। कई राज्यों में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। यही वहज है कि इन राज्यों का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। पीएम मोदी ने इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर वहां की स्थिति की जानकारी ली।

बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बाढ़ ( Flood ) जैसे स्थितियों पर नियंत्रण के लिए अब नई तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Rajnath Singh ) और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ( Dr Harsh Vardhan ) ने भी हिस्सा लिया।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi held a meeting today through video conference with Chief Ministers of Assam, Bihar, Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Kerala to review their preparedness to deal with south-west monsoon and current flood situation in the country. pic.twitter.com/1aBl7xw8ux