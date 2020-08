Terrorist Attack में घायल BJP नेता अब्दुल हमीद की अस्पताल में मौत, पांच दिन में तीसरा हमला

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में अब आतंकियों ( Terrorist ) के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के नेता हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी नेताओं पर घाटी में जानलेवा हमले हो रहे हैं। रविवार को जम्मू-कश्मीर के बडगाम ( Budgam ) में आतंकियों ने बीजेपी नेता अब्दुल हमीद नाजर ( Abdul Hameed Nazar ) को अपना निशाना बनाया था। सोमवार को अस्पताल ( Hospital ) में इलाज के दौरान बीजेपी नेता अब्दुल ने दम तोड़ दिया।

सेना की ओर से घाटी में चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑलआउट ( Operation All Out ) के चलते आतंकी पूरी तरह बौखला गए हैं। यही वजह है कि आतंकी बौखलाए हुए हैं और लगातार नेताओं और सरपंचों को निशाना बनाकर उनकी हत्या कर रहे हैं।

Jammu & Kashmir: Abdul Hamid Najar, district president of Budgam BJP Other Backward Class (OBC) Morcha, was shot at by terrorists yesterday, has succumbed to his injuries.