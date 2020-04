Civil Service Day: पीएम मोदी बोले- कोरोना से जंग में बेहतर काम कर रहे अफसर, सरदार पटेल को भी किया नमन

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का असर लगातार बढ़ रहा है। कोरोना वायरस से जंग में जहां एक तरफ डॉक्टर ( Doctor ), पुलिसकर्मी ( Police ) और सफाईकर्मी डंटे हुए हैं, वहीं सिविल सर्विस के अफसरों का योगदान भी कुछ कम नहीं है।

शहर, जिलों, राज्यों और देश में व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने में इन अफसरों ने बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे ही अफसरों को सिविल सर्विस डे ( Civil Service Day ) पर पीएम मोदी ( pm modi ) ने बधाई दी।

कोरोना काल के बीच पीएम मोदी को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ( Sardar Patel )भी याद आए। पीएम मोदी ने सिविल सर्विस डे पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की

Today, on Civil Services Day I convey greetings to all Civil Servants and their families.



I appreciate their efforts in ensuring India successfully defeats COVID-19. They are working round the clock, assisting those in need and ensuring everyone is healthy.