रूस और भारत मिलकर अंतरिक्ष में अमरीकी बादशाहत को देंगे चुनौती: पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रूस में ईस्टर्न इकॉनोमिक फोरम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने रूस के पूर्वी हिस्से से ताल्लुक रखने वाले सभी 11 गवर्नरों को भारत आने का निमंत्रण दिया।

फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत और रूस केवल व्यापारिक ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंच गए हैं।

उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर स्पेस और सी सेक्टर में काम करेंगे। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जल्द ही चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच शिप चलेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपने पुराने और घनिष्ठ मित्र रूस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है।

उन्होंने कहा कि भारत में हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मॉडल अपनाया है।

भारत 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इस मौके पर उनके साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलावा जापान, मालदीव, मलेशिया के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे।

PM Narendra Modi at the 5th Eastern Economic Forum: In India also we are building a New India on the 'mantra' of 'sabka saath sabka vikas'. We are aiming to be US$ 5 trillion economy by 2024. #Russia pic.twitter.com/vd7Qeog7GH

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रूस दौरे पर हैं। अपने दो दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन पीएम मोदी रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंचे हैं।

यहां उन्होंने मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के साथ बैठक की।

दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने विवादित इस्लाम प्रचारक जाकिर नाइक का भी मुद्दा उठाया।

PM Modi at 5th Eastern Economic Forum: The relation of India&Far East is not new but ages old. India is the 1st country which opened its consulate in Vladivostok. Even during Soviet Russia when there was restrictions on other foreigners, Vladivostok was open for Indians. #Russia pic.twitter.com/u4gc24c6yC