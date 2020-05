असहनीय दर्द से तड़प रही थी गर्भवती महिला, डॉक्टर ने 20 KM कार चलाकर पहुंचाया अस्पताल

नई दिल्‍ली। कोविद-19 ( Covid-19 ) वायरस महामारी के दौर में कोरोना योद्धाओं ( Corona Warriors ) पर काम का काफी दबाव है। इसके बावजूद तेलंगाना ( Telangana ) के महबूबाबाद में एक डॉक्टर ने असहनीय दर्द से तड़प रही गर्भवती आदिवासी महिला ( Pregnant Tribal Woman ) को अपने घर से 20 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाने का काम किया। डॉक्टर ने खुद की कार से महिला को समय रहते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ( PHC ) पहुंचाकर मानवीयता की मिसाल पेश की है।

दरअसल, महिला को अस्पताल ले जाने के लिए सरकारी एंबुलेंस का लंबा इंतजार करना पड़ता। वह इस दौरान वह बच्‍चे को जन्‍म दे सकती थी। महिला की नाजुक स्थिति का ख्याल रखते हुए डॉक्टर ने मानवीयता का परिचय दिया और महिला को उपचार के लिए 20 किलोमीटर दूर पीएचसी तक पहुंचाने का काम किया।

This child was born yesterday night in the remotest PHC of our district (Gangaram)in Agency area. Medical officer Dr.mukram brought the expectant mother in his own car and conducted the delivery

