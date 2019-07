सिख फॉर जस्टिस संगठन पर भारत ने लगाया प्रतिबंध, अलगाववादी एजेंडे को देता था बढ़ावा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सिखों के लिए अलग देश की मांग करने वाले अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया है। pro-Khalistan संगठन sikhs for justice को गैर कानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 3 (1) के तहत पांच साल के लिए प्रतिबंध किया गया है।

सिख समुदाय से सरकार ने की थी बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने इस बारे में सिख समुदाय की सभी प्रमुख संस्थाओं और संगठनों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया है।

MHA Sources: Union Cabinet declares Sikhs for Justice,a fringe group run by few radical Sikhs of foreign nationality in US, Canada, UK etc, as an unlawful assn under provision 3(1) of UAPA, Act 1967. 12 cases filed, 39 ppl of sfj arrested. Many social media handles of SFJ blocked https://t.co/zTtdxDJO3y

अलगाववाद को बढ़ावा देता SFJ

खालिस्तान समर्थित सिख फॉर जस्टिस संगठन अलगाववाद एजेंडे को बढ़ावा देता है। इसे अमरीका, कनाड़ा और ब्रिटेन से कुछ चरमपंथी विदेशी सिख नागरिकों द्वारा चलाया जाता है। इस संगठन ने रेफरेंडम 20-20 के जरिए पाकिस्तान से मदद मांगी थी।

पंजाब सरकार ने फैसले को सराहा

सिख फॉर जस्टिस को बैन किए जाने के फैसले का पंजाब सरकार ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि एसएफजे को गैरकानूनी करार देना एक अच्छी बात है। दरअसल, सिख फॉर जस्टिस संगठन अवैध तरीके से पंजाब में भी अपनी गतिविधियां चला रहा थे, जिसकी वजह से राज्य में हालात बिगड़ते रहे हैं।

Punjab CMO: CM Captain Amarinder Singh has hailed the Govt of India’s decision to ban Sikhs for Justice (SFJ) as an unlawful association, describing it as the first step towards protecting the nation from the anti-India/secessionist designs of ISI-backed organisation. (File pic) pic.twitter.com/aMydtRhqav