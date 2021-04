Punjab में बढ़ते कोरोना के बीच अमरिंदर सरकार का बड़ा फैसला, 30 अप्रैल तक लगाया नाइट कर्फ्यू

नई दिल्ली। देशभर के कई राज्यों में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र, दिल्ली के साथ-साथ पंजाब ( Punjab ) में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि सरकार ने कड़े कदम उठाना शुरू कर दिए हैं।

इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ( Amrinder Singh ) ने बड़ा फैसला लेते हुए 30 अप्रैल तक प्रदेश में नाइट कर्फ्यूट ( Night Curfew ) का ऐलान किया है। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने कुछ और बड़ी पाबंदियां भी लगा दी हैं।

Punjab Government imposes night curfew from 9pm-5am across the entire State till April 30, also bans political gatherings in the State pic.twitter.com/8lKIXxF3MP