गुजरात में बारिश का सितम, कई ट्रेनें रद्द, कुछ के बदले रूट

नई दिल्ली। देशभर में मानसून ( Monsoon in India ) अपने शबाब पर है। लेकिन पिछले दो दिन की बारिश ने गुजरात ( Rain in Gujrat ) में जमकर कहर बरपाया है। प्रदेश के कई जिलों में जल भराव के चलते लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। राजधानी अहमदाबाद समेत, वडोदरा, वलसालड़, नवसारी, राजकोट, सूरत में हालात काफी खराब हो गए हैं। भारी बारिश के चलते कई ट्रेनों को भी रद्द ( Many Train Cancelled ) किया गया है।

अकेले वडोदरा में पिछले दिन सिर्फ 6 घंटे के अंदर 10 इंच बारिश दर्ज की गई। बेतहाशा बारिश के चलते कई शहरों में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। वडोदरा में भारी बारिश के कारण अब तक 6 लोगों मौत की खबर भी सामने आई है।

Western Railway: 5 trains cancelled, 2 trains short terminated, & 2 trains short originated due to heavy rains and water logging, in Vadodara Junction railway station & surrounding areas. #Gujarat pic.twitter.com/NJzJjSRjzJ — ANI (@ANI) August 1, 2019

सुरक्षा के लिहाज से रेलवे का कदम

खराब मौसम और लगातार बारिश के चलते रेलवे ने भी सुरक्षा के लिहाज से कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है जबकि कुछ ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। रेलवे ने इसको लेकर जानकारी भी साझा की है।

बिहार और असम में कहर बरपाने के बाद मानसून का बड़ा असर गुजरात में दिख रहा है। मूसलाधार बारिश के कारण गुजरात का बुरा हाल है। आलम यह है कि गुजरात के कई शहरों में स्कूल, कॉलेज और सरकार दफ्तर तक बंद करना पड़े हैं।





अगले पांच दिन तक भारी बारिश का अलर्ट

गुजरात में मौसम की मेहरबानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग ने यहां अगले पांच दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। कई रहात टीमों को विभिन्न क्षेत्रों में बचाव कार्य के लिए उतार दिया है।

सीएम विजय रुपाणी ने भारी बारिश के चलते उच्च स्तरीय बैठक की है। सीएम ने स्थानीय प्रशासन को मदद करने के लिए दो आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। लोगों को निचले इलाके से हटने की सलाह भी दी गई है।





Heavy Rain in Vadodara... pic.twitter.com/nOZFdxGmdB — Satish Kandpal (@KandpalSatish13) July 31, 2019

सड़कें बन गईं तालाब

गुजरात के बड़े शहरों में शुमार वडोदरा में तो बदरा ऐसे बरसे कि हर तरफ पानी ही पानी कर दिया। शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं।

6 घंटे में शहर में 10 इंच बारिश हो गई। हालांकि प्रशासन की ओर से बचाव कार्य किया जा रहा है।

एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए लोगों को बचाकर सुरक्षित स्‍थान पर ले जा रहे हैं।