देश के 7 राज्यों में जोरदार बारिश का अलर्ट, जाने अपने इलाके का हाल

नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में बारिश ( weather update Today ) का दौर जारी है। महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और पंजाब समेत 7 राज्यों में गुरुवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उधर...जम्मू-कश्मीर में खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा ( Amarnath Yatra ) को 4 अगस्त तक के लिए रोक दिया गया है।

जम्मू-कश्मीर में बारिश ( Rain in Jammu Kashmir ) के कारण वैष्णो देवी यात्रा के नए मार्ग में सुबह भूस्खलन हुआ। इसके बाद यहां से आवागमन रोककर यात्रा को पारंपरिक मार्ग पर डायवर्ट करना पड़ा। वहीं गुजरात व सौराष्ट्र में पिछले दो दिनों से जारी भारी बारिश से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है।

कई गांवों में बिजली गुल हो गई है। हजारों लोगों को स्थानांतरित किया गया है। बारिश के कारण रेल, हवाई यातायात बाधित हुआ है।

वैष्णो देवी नए यात्रा मार्ग पर भूस्खलन से रास्ता बंद, नेशनल हाईवे पर फंसे कई वाहन

Jammu and Kashmir: Amarnath Yatra is suspended from Jammu route today on account of inclement weather. https://t.co/xedPs6zJfP

चार तारीख तक रोकी गई अमरनाथ यात्रा

जम्मू-कश्मीर में खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा को 4 अगस्त तक रोक दिया या है। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन के नजदीक कई जगह भूस्खलन होने से मार्ग बंद है। यात्रा के आधार शिविर यात्री निवास भगवती नगर में डेढ़ हजार के करीब श्रद्धालुओं ने डेरा डाला हुआ है।

इन राज्यों में आज हो सकती है बारिश

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक गुरुवार यानी 1 अगस्त को मध्‍य महाराष्‍ट्र, कोंकण, गोवा और गुजरात रीजन के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

मौसम विभाग के मुताबिक एक अगस्त को मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक मानसून सक्रिय रहेगा। इनमें जम्‍मू-कश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्‍तराखंड और दक्षिण राजस्‍थान में भी भारी बारिश हो सकती है।

यही नहीं दिल्‍ली-एनसीआर के इलाकों में बृहस्पतिवार से मौसम के बदलने के आसार हैं जिससे अच्छी बारिश हो सकती है।

गुजरात में जोरदार बारिश

गुजरात के कई इलाकों में बुधवार को जोरदार बारिश हुई। वलसाड, सूरत और पंचमहल जैसे क्षेत्रो में झमाझम बारिश के चलते सड़कों पर ही पानी भराव जैसेी स्थितियां बन गईं। मौसम विभाग की मानें तो 2 से 4 अगस्त तक यहां बारिश की गति और बढ़ेगी।

मध्य प्रदेश में मौसम मेहरबान

मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम जमकर मेहरबान है। विभाग की चेतावनी के बाद एनडीआरएफ की टीम रेड अलर्ट पर हैं। भोपाल और मुंबई में बुधवार के बाद गुरुवार को भी भारी बारिश का अनुमान है।

@AmitShah One hour of heavy rain has put Ahmadabad city in shamble. Roads are flooded due to poor drainage and mosoon preparedness. Sir this puts Gujarat of Amitbhai and Narendrabhai in poor light. Need serious action pic.twitter.com/stDnstudRe