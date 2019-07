वैष्णो देवी नए यात्रा मार्ग पर भूस्खलन से रास्ता हुआ जाम, नेशनल हाईवे पर भी फंसे कई वाहन

नई दिल्ली। मानसून का असर ( Weather Update )अब देश के अधिकांश इलाकों में देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते कई राज्यों में तो बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो देश के सात राज्यों में आज भारी बारिश ( heavy rainfall ) की संभावना है। इनमें राजधानी दिल्ली प्रमुख रूप से शामिल है।

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में दिनभर बादल छाए रहने के बाद बुधवार शाम तक बारिश हो सकती है। दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और नागालैंड में अगले 24 घंटों के अंदर अच्छी बारिश का अनुमान है।

Jammu-Srinagar Highway has been shut due to landslides at Moud in Udhampur. LK Taneja, DSP Traffic, Udhampur says,' Landslides occurred last night, the clearance work is being delayed due to continuous rains, cars are stranded as well.' pic.twitter.com/3aE27OqOGU