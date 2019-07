विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी चुने गए कर्नाटक विधानसभा के नए स्पीकर

नई दिल्ली। बीएस येदियुरप्पा की सरकार के गठन के बाद कर्नाटक में पैदा हुआ सियासी संकट थमने लगा है। सदन में बीएस येदियुरप्पा के बहुमत साबित किए जाने के बाद बुधवार को विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ( Vishweshwar Hegde Kageri ) को कर्नाटक विधानसभा का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है।

Karnataka: Vishweshwar Hegde Kageri has been elected as the #Karnataka Legislative Assembly Speaker. pic.twitter.com/bmeLi7tb3u