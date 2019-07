उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई, सीजेआई ने तलब की रिपोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट उन्नाव रेप केस में कल यानी गुरुवार को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता0वी गिरि ने इस केस को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी।



उन्नाव दुष्कर्म केस में सरकार और पुलिस प्रशासन के साथ न्यायपालिका भी सक्रिय हो गई है। भारत के मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। सीजेआई ने सेक्रेटरी जनरल को उन्नाव केस में हस्तक्षेप करने और उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

Supreme Court asks the Secretary General to explain why the letter (dated July 12) sent by the Unnao rape victim was not placed before the court. Medical report of the victim was also sought. Chief Justice of India (CJI) was to hear the Unnao case tomorrow. pic.twitter.com/gj3k5oTglK