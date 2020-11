RBI ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, Twitter पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाला दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक बना

नई दिल्ली। सोशल मीडिया ( Social Media ) प्लेटफॉर्म के आने से खबरों के प्रसार में काफी तेजी आई है और आम लोगों तक आसानी के साथ सूचनाएं पहुंच रही हैं। आज के समय में कई तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिससे लोग जुड़े हुए हैं, इसमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप जैसे कुछ लोकप्रिय प्लेटफॉर्म हैं जिसका इस्तेमाल दुनियाभर के लोग, संस्थान और देश की सरकारें करती है।

इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी की लोकप्रियता को मापने का एक तरीका उनके फॉलोअर्स की संख्या होती है। जिसकी जितनी अधिक संख्या उसे उतना अधिक लोकप्रिय माना जाता है। अब पूरी दुनिया में अपनी आर्थिक नीतियों के लिए जाने जाना वाला भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दुनियाभर के तमाम देशों के केंद्रीय बैंकों में से भारतीय रिजर्व बैंक इकलौता ऐसा सेंट्रल बैंक बन गया है, जिसका ट्विटर पर एक मिलियन यानी कि 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स हो गए हैं।

रविवार को RBI के ट्विटर हैंडल @RBI पर फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 10 लाख पार हो गई। इसके साथ ही RBI दुनिया का पहला ऐसा सेंट्रल बैंक बन गया है, जिसके ट्विटर अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से अधिक है।

बता दें कि इसकी जानकारी खुद RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने ट्विटर पर ही दी है। शक्तिकांत दास ने ट्वीट करते हुए लिखा ' RBI ट्विटर अकाउंट पर आज एक मिलियन (10 लाख) फॉलोअर्स आ गए हैं, यह नया मील का पत्थर है। RBI के मेरे सभी सहयोगियों को बधाई।’

ये है दुनिया के पांच टॉप ट्विटर फॉलोअर्स सेंट्रल बैंक

आपको बता दें कि दुनियाभर के तमाम देशों के सेंट्रल बैंक के अलावा निजी और सरकारी बैंकों के सोशल मीडिया पर आधिकारिक अकाउंट हैं। लेकिन इनमें से कुछ ही संस्थाओं के पास फॉलोअर्स की संख्या लाखों में हैं।

बीते रविवार को 10 लाख की संख्या पार करने के साथ भारतीय रिजर्व बैंक दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक बना, जिनके फॉलोअर्स की संख्या एक मिलियन से अधिक हो गया। ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर बैंक ऑफ मैक्सिको (बैंको डे मेक्सिको) है, जिनके फॉलोअर्स की संख्या 7.74 लाख है। वहीं बैंक ऑफ इंडोनेशिया का ट्विटर पर 7.57 लाख लाख फॉलोअर्स हैं।

पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाला अमरीका इस मामले में चौथे स्थान पर है। ट्विटर पर अमरीकी फेडरल रिजर्व का महज 6.77 लाख फोलॉअर्स हैं। वहीं यूरोपीय संघ के केंद्रीय बैंक यानी यूरोपीय सेंट्रल बैंक का ट्विटर पर 5.91 लाख फॉलोअर्स हैं।

बता दें कि RBI ने 2012 में ट्विटर अकाउंट बनाया था, जबकि अमरीकी फेडरल रिजर्व और यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने 2009 में माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अकाउंट बनाया था।

