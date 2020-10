87 वर्षीय असल कोरोना वरियर, रोज साइकिल से गांवों में जाकर करता है इलाज

मुंबई। जहां कोरोना वायरस महामारी के दौरान तमाम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं, लेकिन इस वैश्विक संकट के दौरान भी एक असल कोरोना वरियर ( Corona warriors ) के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस कोरोना वरियर का नाम डॉ. रामचंद्र दानेकर है और 87 वर्ष की उम्र में वह महामारी के दौर में भी गांव में अपने मरीजों को देखने साइकिल से पहुंचते हैं और उनका इलाज कर रहे हैं।

इस बुजुर्ग जांबाज डॉक्टर की दिलेरी है कि वह पिछले करीब 60 वर्षों से गरीबों को डोर-टू-डोर चिकित्सा प्रदान करने के लिए रोजाना साइकिल चलाते हैं। होम्योपैथिक के डॉक्टर डॉ. रामचंद्र दानेकर गरीब मरीजों को इलाज देने के लिए अपनी साइकिल पर रोजाना 10-15 किलोमीटर का सफर करते हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई से चर्चा में डॉक्टर दानेकर ने कहा, "पिछले 60 वर्षों से मैं लगभग रोजाना ग्रामीणों का दौरा कर रहा हूं। कोविड-19 के डर के कारण डॉक्टर मरीजों का इलाज करने से डरते हैं लेकिन मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। आजकल के युवा डॉक्टर केवल पैसे के पीछे हैं और वे गरीबों की सेवा नहीं करना चाहते हैं।"

Maharashtra: A 87-year old homoeopathic doctor in Chandrapur district braves #COVID19 pandemic to treat villagers. He travels 10 km barefoot on his bicycle daily to provide door-to-door medical treatment to the poor. He has been visiting patients on his bicycle for last 60 years. pic.twitter.com/E9OrHB7uOx