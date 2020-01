CAA के विरोध-प्रदर्शनों के लिए PFI ने बांटे 134 करोड़ रुपयेः सूत्र

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के लागू होने के बाद से देशभर में तमाम स्थानों पर जारी इसके खिलाफ प्रदर्शनों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सूत्रों के मुताबिक इन विरोध प्रदर्शनों को जारी रखने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) द्वारा करीब 134 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की गई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों को जारी रखने के लिए पीएफआई और रिहैब इंडिया फाउंडेशन एनजीओ ने सवा अरब रुपये भी ज्यादा की फंडिंग की है। इतना ही नहीं कई दिग्गज हस्तियों को भी पैसा भेजा गया है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि बीते दिनों ईडी द्वारा पीएफआई से जुड़े कुछ मामले खंगाले गए। इस दौरान पीएफआई और रिहैब इंडिया से संबंधित 70 से अधिक बैंक खातों का पता चला। इन खातों से कथितरूप से विरोध प्रदर्शन के दौरान काफी बड़ी मात्रा में पैसों की जमा-निकासी की गई।

ED Sources: Enforcement Directorate has sent a note to the Home Ministry mentioning there is direct link between anti-CAA protests in Uttar Pradesh and the Popular Front of India. ED has drawn correlation between dates of money deposits in bank accounts&dates of anti-CAA protests