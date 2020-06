Sandesara scam: Ahmed patel के घर पहुंची ED की टीम, पूछताछ जारी

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi )

के करीबी सहयोगी अहमद पटेल ( Congress leader Ahmed Patel ) से तीन दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय ( Enforcement Directorate ) ने पूछताछ की थी, अब मंगलवार को एक बार फिर एजेंसी की टीम गुजरात के संदेसरा केस ( Sandesara scam ) में पूछताछ के लिए उनके आवास पहुंची। वित्तीय जांच एजेंसी की एक टीम के अधिकारी धनशोधन कानून अधिनियम ( Money laundering act ) के तहत मंगलवार सुबह पटेल का बयान दर्ज करने 23, मदर टेरेसा क्रिस्चन रोड स्थित उनके आवास पहुंचे।

Delhi: A team on Enforcement Directorate arrives at the residence of Congress leader Ahmed Patel for questioning in connection with Sandesara scam pic.twitter.com/6t7lXXLh8h