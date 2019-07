नई दिल्‍ली। इस्‍लामिक स्‍कॉलर तारिक फतेह ( Islamic scholar Tariq fateh ) किसी न किसी बयान को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर उन्‍होंने विवादित बयान दिया है। लेकिन इस बार उन्‍हें बयान देना महंगा पड़ गया। एक महिला टि्वटर यूजर ने उनसे पूछ लिया कि इस तरह का बयान देने के लिए कितना पैसा मिलता है।

Sure Pakistani aunty in Mumbai, why not? Do you need the amount in your crashing Pakistani Rupiah or its daddy, the Indian Rupee @ashee_kalim? Jinnah mar gaya; aulad chorh gaya Mumbai met. https://t.co/uGlTqmrH1X