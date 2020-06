Mumbai Hotel Taj समेत तीन होटलों को उड़ाने की धमकी, पाकिस्तान से आया फोन

नई दिल्ली। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ( Mumbai ) इस वक्त कोरोना संकट के बुरी तरह जूझ रही है। इस बीच मुंबई को एक बार फिर दहलाने की धमकी मिली है। ये धमकीभरा फोन पाकिस्तान ( Threat Call from Pakistan ) से आया है। इस फोन के जरिये मुंबई के ताज होटल ( Mumbai Hotel Taj ) को उड़ाने की धमकी दी गई है। सिर्फ होटल ताज ही नहीं बल्कि मुंबई के होटल कोलाबा ( Hotel Colaba ) और ताज लैंड्स एंड ( Taj Lands End ) को भी ये धमकी भरा कॉल किया गया है।

दरअसल ये कॉल सोमवार देर रात 12.30 बजे पाकिस्तान से किया गया है। धमकी के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को एक बार फिर दहशतगर्दों ने बम धमाकों से दहलाने की धमकी दी है। मुबई स्थित ताज होटल (Taj Hotel) को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला फोन किया गया है। मुंबई पुलिस ( Mumbai Police )ने सुरक्षा बढ़ा दी है।

मौसम ने बदली अपनी चाल, देश के 12 से ज्यादा राज्यों में जोरदार बारिश कर सकती है बुरा हाल

Security tightened outside Taj Hotel & nearby areas after a threat call was received yesterday from Karachi, Pakistan to blow up the hotel with bombs: Mumbai Police pic.twitter.com/mu5Uf6qzCf