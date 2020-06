Weather Forecast: दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश, बंगाल में सड़कों पर जलभराव से लोग परेशान

नई दिल्ली। देशभर में मानसून( Monsoon in India ) ने अपनी दस्तक दे दी है। कई राज्यों में तो भारी बारिश ( Heavy Rainfall ) और बाढ़ के चलते बुरा हाल है। सोमवार को दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में झमाझम बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। शाम होते ही तेज हवाएं चलने लगीं और बादल छा गए। इसके बाद बारिश की बूंदों ने लोगों को उमर और गर्मी से राहत दी। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने दिल्ली,एनसीआर ( Delhi NCR ) समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में मंगलवार को भी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग का अनुमान है मौसम का मिजाज ( Weather forecast ) लगातार बदल रहा है। दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, करनाल, चरखी दादरी, बरसाना, शामली, मुजफ्फरनगर, डेरामंडी (दिल्ली) में बारिश का अनुमान है। इसके साथ बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर के इलाकों में बारिश होगी।

Thunderstorm with rain and wind speed up to 20-40 kmph would occur over and adjoining areas of Charkhi Dadri, Bawal, Barsana, Deeg, Karnal, Shamli, Muzaffarnagar, Deramandi (Delhi) during the next 2 hours: India Meteorological Department pic.twitter.com/IdKuMjaDZS