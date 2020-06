Coronavirus in India: मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में पीएम मोदी ने रखी Unlock 2.0 की योजना

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) ने कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus outbreak in india ) को लेकर देश भर में लागू तमाम उपायों और लॉकडाउन ( coronavirus lockdown ) को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बुधवार को दूसरे चरण की वार्ता की। 15 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा ( PM Modi Meeting With CMs ) के दौरान पीएम मोदी ने अनलॉक के अगले चरण ( Unlock 2.0 ) की योजना बनाने का विचार रखा। इस दौरान पीएम ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान देशवासियों के अनुशासन ने कोरोना वायरस को कई गुना बढ़न से रोकने में मदद की है।

बैठक की शुरुआत में पीएम मोदी ने कहा, "Unlock 1.0 के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में Unlock 1.0 के अनुभवों पर कल मेरी विस्तार से चर्चा हुई है। ये वास्तविकता है कि कोरोना का फैलाव कुछ बड़े राज्यों, बड़े शहरों में अधिक है। कुछ शहरों में अधिक भीड़, छोटे-छोटे घर, गलियों-मोहल्लों में फिजिकल डिस्टेंसिंग की कमी, हर रोज हजारों लोगों की आवाजाही, इन बातों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है।"

पीएम मोदी ने इस दौरान सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि बीते कुछ वक्त से सामने आ रही लॉकडाउन लागू करने की अफवाहों को थामने की जरूरत है। इसके साथ ही सभी को Unlock 2.0 पर योजना बनानी चाहिए।

हालांकि उन्होंने नागरिकों की प्रशंसा करते हुए कहा, "फिर भी हर देशवासी के संयम, अनेक जगहों पर प्रशासन की तत्परता और हमारे कोरोना योद्धाओं के समर्पण की वजह से हमने हालात ( Coronavirus in india ) को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने दिया है। समय पर ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और रिपोर्टिंग के कारण हमारे यहां संक्रमण से रिकवर होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये राहत की बात है कि आईसीयू और वेंटिलेटर केयर की ज़रूरत भी बहुत कम मरीजों को पड़ रही है।"

Prime Minister Narendra Modi today held the second part of two-day interaction with CMs via video conferencing to discuss the situation post Unlock 1.0 and plan for tackling the COVID-19 pandemic: Prime Minister's Office (PMO) pic.twitter.com/BFyp4ALeP6