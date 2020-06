सोनिया गांधी ने लिखी पीएम मोदी को खुली चिट्ठी, तेल की कीमत बढ़ाने से मिला मुनाफा जरूरतमंदों में बांटें

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Pandemic ) से जूझ रहे देश में परेशान जनता को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Congress President Sonia Gandhi ) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) को पत्र लिखा है। इस पत्र ( open letter to pm modi ) में सोनिया गांधी ने पीएम मोदी ( pm modi ) से ईंधन की कीमतों ( Petrol Diesel Prices Hike ) पर तुरंत रोक लगाने और नागरिकों को कच्चे तेल की कम कीमतों का लाभ देने का आग्रह किया है।

मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लिखी गई चिट्ठी में उन्होंने लिखा, "प्रिय प्रधानमंत्री, उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे। भारत को COVID-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई के दौरान अभूतपूर्व रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। मैं इस बात से काफी व्यथित हूं कि इस बेहद कठिन वक्त में मार्च की शुरुआत के बाद से सरकार ने कम से कम 10 अलग-अलग मौकों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से असंवेदनशील फैसला लिया है।"

उन्होंने आगे लिखा, "आपकी सरकार एक्साइज ड्यूटी और डीजल-पेट्रोल में बढ़ोतरी जैसे गलत विचार अपनाकर लगभग 2,60,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित करना चाहती है। व्यापक भय और असुरक्षा के बीच सभी लोगों को अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये मूल्य वृद्धि हमारे लोगों को इस अतिरिक्त बोझ से दुखी कर रही है जो न तो उचित है और न ही वाजिब। लोगों को बेहद कठिनाइयों में डालना नहीं बल्कि उनके दुखों को कम करना सरकार का कर्तव्य और जिम्मेदारी है।"

