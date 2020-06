Bihar में मौसम का कहर, भारी बारिश के बीच ​आकाशीय बिजली गिरने से 23 लोगों की मौत

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( National Capital Delhi ) और उत्तर प्रदेश ( UP ) समेत उत्तर भारत ( North India ) में मानसून ( Monsoon 2020 ) की दस्तक के बीच बिहार ( Bihar Rain ) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां बिहार के कई जिलों में गुरुवार को भारी बारिश ( Heavy Rain in Bihar ) और आकाशीय बिजली ( Thunderstorm ) गिरने 23 लोगों की मौत हो गई, दो दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में मरने वालों में गोपालगंज में 13, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, बेतिया, पश्चिमी चंपारण में 2-2 लोगों की, पूर्णिया और बांका में 1-1 लोग शामिल हैं।

22 people killed due to thunderstorms in Bihar in the last 24 hours: State Disaster Management Department