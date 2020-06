Coronavirus: Delhi ने Mumbai को पीछे छोड़ा, 70 हजार के पार Corona Positive Case

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव ( Coronavirus in delhi ) व्यक्तियों की संख्या 70 हजार से अधिक हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान ही दिल्ली में 3788 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव ( Coronavirus positive ) पाए गए हैं। इन्हीं 24 घंटों में दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस ( Coronavirus Case ) से 64 व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है। दिल्ली कोरोना वायरस ( Coronavirus outbreak ) के बढ़ते संक्रमण के बीच उपराज्यपाल अनिल बैजल ( Lieutenant Governor Anil Baijal ) ने गृह विभाग के प्रिंसिपल सेकट्ररी होम बीएस भल्ला ( Principal Secretariat Home c) को राजधानी में कोरोना मैनेजमेंट ( Corona Management ) के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया।

#COVID19 cases breach 70,000-mark in Delhi with 3,788 new cases in the last 24 hours. Death toll at 2,365.



Out of the total, 26,588 are active cases and 41,437 people have recovered. pic.twitter.com/s4882u88ZI — ANI (@ANI) June 24, 2020

दिल्ली सरकार ने कहा, "दिल्ली में कोरोना वायरस से अभी तक 2365 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। कुल 70,390 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इन कोरोना रोगियों में से अभी तक 41,437 रोगी स्वस्थ हुए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान ही 2124 कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं। दिल्ली में फिलहाल 26,588 एक्टिव कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं। इनमें से 14,844 रोगियों का उपचार उनके घर पर ही किया जा रहा है। इन सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है।"

1144 new #COVID19 positive cases and 38 deaths reported in Mumbai today. The total number of positive cases rises to 69,625 including 37,010 recovered/discharged cases, 28,653 active cases and 3,962 deaths: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) #Maharashtra pic.twitter.com/qVcvEShIsE — ANI (@ANI) June 24, 2020

दिल्ली के अंदर बीते 24 घंटे के दौरान 19059 कोरोना टेस्ट किए गए। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट की संख्या बढ़कर 266 हो गई है। मंगलवार तक यह संख्या 261 थी। कोरोना रोगियों के उपचार को लेकर दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। इसमें कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को क्वारंटाइन सेंटर में जाकर चेकअप कराने का नियम वापस लेने की मांग की गई है। दिल्ली सरकार का मानना है कि स्वयं प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित व्यक्ति के घर जाकर उसका चेकअप करें। दिल्ली सरकार ने यह नियम लागू करने के लिए उपराज्यपाल से दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक बुलाने की मांग भी की है।

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह कैसा नियम है जिसके तहत कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो उसे खुद क्वॉरंटाइन सेंटर में जाना होगा। यदि वह नहीं गया तो पुलिस उसे लेकर जाएगी ऐसे नियम से लोगों में काफी भय व्याप्त है। दिल्ली में प्रतिदिन तीन हजार से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें क्वॉरंटाइन सेंटर पर जाकर लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। जहां उनकी तबीयत और खराब होगी साथ ही अन्य लोग भी संक्रमित होंगे।"