Army Chief ने Ladakh में सीमावर्ती इलाकों का किया दौरा, LAC पर हालात का लिया जायजा

नई दिल्ली। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ( Army Chief General MM Naravane ) ने बुधवार को लेह और पूर्वी लद्दाख ( Ladakh ) में सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। जनरल नरवणे ( MM Naravane ) ने उच्च मनोबल और साहस के लिए सैनिकों की प्रशंसा की और उन्हें इसी जोश और उत्साह के साथ काम करते रहने के लिए कहा।

