West Bengal में Coronavirus का कहर जारी,Mamata Banerjee ने 31 जुलाई तक बढ़ाया Lockdown

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) में कोरोना वायरस ( coronavirus ) के मरीजों की संख्या बढ़कर 14,728 हो गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( Chief Minister Mamata Banerjee ) ने राज्य में 31 जुलाई तक लॉकडाउन ( Lockdown ) बढ़ाने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल में स्कूल-कॉलेज पहले ही 31 जुलाई तक के लिए बंद किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि West Bengal की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को राज्य सचिवालय ( State secretariat ) 'नवान्न' में सर्वदलीय बैठक ( All party meeting ) बुलाई। बैठक में उन्होंने राज्यभर में कोविड-19 ( COVID-19 ) महामारी के हालातों की समीक्षा की। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से सभी विपक्षी नेताओं को बुलाया था और उनसे बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया था।

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee holds an all-party meeting over #COVID19 situation in the state, at Nabanna in Kolkata. pic.twitter.com/Q34vy5gY3a