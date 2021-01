Weather Update : आज सुबह दिल्ली में तेज बारिश, आईएमडी ने जताई इस बात की आशंका

नई दिल्ली। उत्तर भारत में जारी शीतलहर के बीच दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश का सिलसिला कल से जारी है। भारत मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिन तक तेज बारिश की आशंका जताई है। दिल्ली-एनसीआर में 3, 4 और 5 जनवरी को भारी बारिश भी हो सकती है। 4 और 5 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी। आशंका तो इस बात की भी है कि ओले भी गिर सकते हैं।

Delhi: The national capital receives a spell of rainfall



Visuals from a section of National Highway 24 near Akshardham



The India Meteorological Department (IMD) had predicted thunderstorm and light to moderate rainfall over parts of Delhi and Haryana for today pic.twitter.com/yeS9mcy7rA