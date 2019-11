मौसमः हिमाचल समेत देश के कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी, चलेंगी ठंडी हवाएं

नई दिल्ली। देशभर में मौसम की चाल तेजी से बदल रही है। लेकिन बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग की मानें तो देशे के कुछ राज्यों में अब भी बारिश के आसार बने हुए हैं। यही नहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भी बर्फबारी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में जमकर बारिश और बर्फबारी का दौर चल रहा है।

इस बीच मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों पर बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार से मौसम बदलना शुरू हो गया है। जो आने वाले चार दिन तक और ज्यादा बदलेगा।

अगले 24 घंटों में बिगड़ सकते हैं हालात

मौसम विभाग की मानें तो हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटे और मुश्किल भरे हो सकते हैं। क्योंकि यहां पर बारिश के साथ बर्फबारी जोरदार होने वाली है। 22 नवंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुरुवार को राजधानी शिमला में बादल छाए हुए हैं।

#ChennaiRains: Moderate rains have been recorded across the state in the last 24 hours. The city of #Chennai also received light rains yesterday. We expect this Northeast monsoon activity to continue for the next few days as well. #TamilNadu https://t.co/WDgMdxX3Pt