मौसम विभाग का अलर्टः देश के 12 राज्यों में इस हफ्ते भारी बारिश के आसार

नई दिल्ली। देशभर में इन दिनों मानसून ( Weather Update ) ने रफ्तार पकड़ी हुई है। कई राज्य अब भी भारी बारिश ( Heavy Rainfall ) की चपेट में है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुरुवार को राजधानी दिल्ली की सुबह अच्छी बारिश के साथ हुई। मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो आने वाले तीन दिन तक देश के कई राज्यों में अच्छी बारिश के आसार हैं।

मौसम की जानकारी देने वाली संस्था स्काइमेट के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर के अलावा भी देश के कई इलाकों में इस सप्ताह अच्छा पानी बरसेगा।

शुक्रवार, शनिवार और रविवार को भारी बारिश का अनुमान है।

यही वजह है कि राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है।

इन राज्यों में बरस सकते हैं बदरा

मौसम विभाग की मानें तो इस पूरे सप्ताह में देश के करीब 12 राज्यों में अच्छी बारिश हो सकती है।

इनमें गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक के तटीय इलाके, केरल, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, महाराष्ट्र प्रमुख रूप से शामिल हैं।

पहाड़ों पर भी अच्छी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को पहाड़ी इलाकों में मौसम मेहरबान रहेगा।

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है।

यही नहीं हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी इस दौरान अच्छी बारिश हो सकती है।

इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, के अंदरूनी हिस्सों में अच्छी बारिश के आसार हैं।

Heavy rain continues in Kerala. Rain expected to recede from tomorrow.



Bharathapuzha, Thrissur.. #KeralaFloods19 pic.twitter.com/xL3smJdsg3