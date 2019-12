मौसमः समूचे उत्तर भारत में सर्दी का सितम, देश के कई इलाकों के लिए जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट

नई दिल्ली। देश के कई इलाकों में गुरुवार से शुरू हुई बारिश से पारा तेजी से लुढ़का है। भारतीय मौसम विभाग की मानें तो आने वाले एक हफ्ते तक देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक सर्द हवाएं और बारिश लोगों की परेशानियां बढ़ाएंगी।

मौसम विभाग मौसम के बिगड़ते मिजाज के चलते ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने पूरे देश में मौसम का मिजाज बदल दिया है। गुरुवार रात और शुक्रवार तड़के हुई बारिश के दौरान कई जगहों पर ओले भी पड़े हैं।

Himachal Pradesh: Area around Prashar Lake in Mandi covered in snow following heavy snowfall in the region, today. pic.twitter.com/hRsAIoPnrH