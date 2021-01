Weather Update : दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी शून्य

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में आज घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लगभग शून्य है और लोगों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 492 दर्ज किया गया है, जिसे बहुत खतरनाक माना जाता है। इसके अलावा उत्तर भारत के कई राज्य शीत लहर की चपेट में है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी आज कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है।

